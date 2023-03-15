15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursaspor son çeyrekte yıkıldı

Frutti Extra Bursaspor, Umana ile karşılaştı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 22:54
Takip Et

Bursa son çeyrekte havlu attı

Bursaspor son çeyrekte yıkıldı
+
Aa
-

Basketbol 7Days Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında Frutti Extra Bursaspor, kendi sahasında İtalya'nın Umana Reyer Venice takımına 89-73 yenildi.

Bursaspor, ilk periyodunu 29-24 önde geçtiği mücadelede devre arasına 47-45 üstünlükle girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyrek, Frutti Extra Bursaspor'un 64-63 skor üstünlüğüyle tamamlandı.

Frutti Extra Bursaspor, oyunun son bölümünde aradaki skor farkını koruyamayınca sahadan 87-93 mağlup ayrıldı.

Umana'da Michael Bramos 24 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skoreri oldu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
4
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
5
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
6
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
7
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Galatasaray Nef şansını kaybetti
﻿Galatasaray Nef şansını kaybetti
﻿Galatasaray Nef şansını kaybetti
﻿Gaziantep Basketbol kupaya veda etti
﻿Gaziantep Basketbol kupaya veda etti
﻿Gaziantep Basketbol kupaya veda etti
﻿Galatasaray havlu attı
﻿Galatasaray havlu attı
﻿Galatasaray havlu attı
﻿Kayseri'de hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. 975 ağır hasarlı yapı
﻿Kayseri'de hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. 975 ağır hasarlı yapı
﻿Kayseri'de hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. 975 ağır hasarlı yapı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.