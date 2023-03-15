Bursaspor son çeyrekte yıkıldı

Basketbol 7Days Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında Frutti Extra Bursaspor, kendi sahasında İtalya'nın Umana Reyer Venice takımına 89-73 yenildi.
Bursaspor, ilk periyodunu 29-24 önde geçtiği mücadelede devre arasına 47-45 üstünlükle girdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyrek, Frutti Extra Bursaspor'un 64-63 skor üstünlüğüyle tamamlandı.
Frutti Extra Bursaspor, oyunun son bölümünde aradaki skor farkını koruyamayınca sahadan 87-93 mağlup ayrıldı.
Umana'da Michael Bramos 24 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skoreri oldu.