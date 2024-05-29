Bursa Teknik Üniversitesi'nde robot günleri

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) robotlar ve akıllı sistemler alanında düzenlenen 'Robot Günleri' büyük ilgi gördü. İlk kez düzenlenen bu etkinlikte, BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği robotlar katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Türkiye’nin önde gelen firmalarının temsilcileri de etkinlikte robot uygulamaları üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Ali Sürmen Salonu'nda düzenlenen 'Robot Günleri'ne BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, BTÜ'nün geliştirdiği robotlar sergilenerek, özellikleri hakkında bilgiler verildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, BTÜ'nün robotlar ve akıllı sistemler alanındaki uzmanlaşmasının altını çizerek, "Şehrimizin tek teknik üniversitesi olarak ‘Robotik ve Akıllı Sistemler’ alanındaki çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz.

Bu kapsamda Mekatronik Mühendisliği Bölümümüz ile Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde güçlü bir laboratuvar altyapısı oluşturduk. 2024 yılı itibarıyla 6 farklı alanda yeni Ar-Ge projeleri geliştirme çalışmalarına başladık.

Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz robotların yanı sıra kamu ve özel sektör işbirlikleri ile birçok projede yer alıyoruz. Mobil Robotlar, Endüstriyel Robotlar, Kolaboratif Robotlar, İnsansı Robotlar ve Bacaklı Robotlar ile oluşturduğumuz donanımlar sayesinde hem yeni teknolojiler geliştiriyor hem de lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veriyoruz" diye konuştu.