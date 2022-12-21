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Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 9 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:19
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Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu

Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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