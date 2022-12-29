Bursa Yenişehir’de icradan satılık arsa

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Bursa ili, Yenişehir ilçesi, Çelebi Köyü, Yeniköy İçi Mevkii, 173 Ada 7 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kerpiçten inşa edilmiş yarı yıkık vaziyette çatısı çok büyük oranda hasar görmüş halihazırda metruk vaziyette olan 38,50 m2 taban alanı üzerinde kurulu mesken amaçlı yapı ile 52,50 m2 taban alanlı ahır yapısının bulunduğu, taşınmazın cephe aldığı yol bazında elektrik ve su alt yapısının tesis edildiği, yakın çevresinde benzer yapıların bulunduğu, köy merkezine 114 mt, Yenişehir ilçe merkezine 6980 mt çizgisel mesafede yer aldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Arsa niteliğinde tapuda kayıtlı olup, 604,00 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmaz Kırsal Yerleşim Alanları içerisinde yer almaktadır.

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