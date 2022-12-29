29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursa Yenişehir’de icradan satılık arsa

T.C. Yenişehir Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Bursa Yenişehir'de 604 m² arsa mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 15:50
Takip Et

Bursa Yenişehir’de icradan satılık arsa

Bursa Yenişehir’de icradan satılık arsa
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Bursa ili, Yenişehir ilçesi, Çelebi Köyü, Yeniköy İçi Mevkii, 173 Ada 7 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kerpiçten inşa edilmiş yarı yıkık vaziyette çatısı çok büyük oranda hasar görmüş halihazırda metruk vaziyette olan 38,50 m2 taban alanı üzerinde kurulu mesken amaçlı yapı ile 52,50 m2 taban alanlı ahır yapısının bulunduğu, taşınmazın cephe aldığı yol bazında elektrik ve su alt yapısının tesis edildiği, yakın çevresinde benzer yapıların bulunduğu, köy merkezine 114 mt, Yenişehir ilçe merkezine 6980 mt çizgisel mesafede yer aldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Arsa niteliğinde tapuda kayıtlı olup, 604,00 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmaz Kırsal Yerleşim Alanları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
2
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
3
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
4
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
6
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
7
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
﻿Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
﻿Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
﻿Kamyon ile otobüs çarpıştı: 5 ölü, çok sayıda yaralı
﻿Kamyon ile otobüs çarpıştı: 5 ölü, çok sayıda yaralı
﻿Kamyon ile otobüs çarpıştı: 5 ölü, çok sayıda yaralı
﻿Ödüllü yazar Dünya'ya geri döndü
﻿Ödüllü yazar Dünya'ya geri döndü
﻿Ödüllü yazar Dünya'ya geri döndü
﻿Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek
﻿Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek
﻿Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.