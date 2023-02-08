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Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı: Yardım konvoyları yolda kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından destek ve yardımlar sürüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle dört TIR'ın kayması sonucu Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı. Afet bölgesine giden yardım konvoyları yolda kaldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 05:41
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Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı: Yardım konvoyları yolda kaldı

Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı: Yardım konvoyları yolda kaldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7' ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek ve yardımlar sürüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mezit Boğazı'nda, etkili olan yoğun kar nedeniyle 4 TIR kaydı. Kayan TIR'lar nedeniyle Bursa- Ankara karayolu trafiğe kapandı.

Ekipler, kayan bir TIR'ı kurtarırken diğer üç TIR’ı çekmek için çalışma başlattı, yaklaşık 10 yardım TIR’ı da yolda kaldı.

Deprem bölgesine doğru gitmekte olan, yaklaşık 10 yardım TIR’ının da aralarında bulunduğu araçların uzun kuyruklar oluştuğu karayolunda ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.

Sürücüleri uyararak dikkatli ilerlemelerini isteyen Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, yolda kalan bir TIR'ı kurtarırken, diğer üç TIR'ı da yoldan çekme çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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