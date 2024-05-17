İYİ Partili bir milletvekili daha CHP’ye geçiyor

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
İYİ Partili bir milletvekili daha CHP’ye geçiyor
İYİ Parti’den istifa ettiğini açıklayan bir vekil daha Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılıyor.

Geçtiğimiz yıl genel seçimlerde Adana’dan milletvekili seçilen Bilal Bilici İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

"BU ÇATI ALTINDA FAYDALI OLAMAYACAĞIM"

Bilici iki gün önce yaptığı açıklamada, “2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim. İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim. Başta İYİ Parti’ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

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“BİLİCİ AK PARTİ’YE DEĞİL CHP’YE GEÇİYOR”

Gazeteci İsmail Saymaz, Bilici’nin yeni partisini son yazısında böyle açıkladı:

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, önceki gün partisinden istifa etti. Bana ilk ulaşan bilgi, Bilici’nin AK Parti’ye geçebileceği şeklindeydi. Babası Mehmet Ali Bilici’nin eski AK Parti milletvekili olması bu ihtimali akla getirmişti. Ancak kaynaklarım, Bilici’nin CHP’ye geçme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

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