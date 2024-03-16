Bursa’da 13 milyon liralık kaçak tütün operasyonu. 3 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapılan Bursa ve İzmir'de 10 ayrı adres tespit etti. Teknik ve fiziki takipten sonra harekete geçen ekipler, geçen salı sabahı, Bursa'da 9, İzmir'de ise 1 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

13 MİLYON LİRALIK KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

A.S. (20), F.S. (29), K.S. (19) ve Ş.S.'yi (42) gözaltına alan polis ekipleri şüphelilere ait ev, iş yerleri ve araçlarındaki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan, 33 milyon 340 bin boş makaron, 537 bin 200 dolu makaron, 18 bin 65 sökülmüş vaziyette TAPDK bandrolü, 11 bin 71 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 525 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıtı,146 gümrük kaçağı elektronik sigara, 26 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ve 5 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3' şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.