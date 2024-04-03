Bursa'da 3 ev ile 1 ahır yandı

Bursa’nın kırsal Kıran Mahallesi'nde Ahmet Güler'e (55) ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Nurettin Güler (60) ile Özcan Akman'ın (48) evlerine de sıçradı.

3 EV İLE 1 AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, 3 ev ile 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında ev sahiplerinin tarlada olduğu, ahırda da hayvan bulunmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.