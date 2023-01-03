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Bursa'da 3 katlı binada yangın 

Bursa’da 3 katlı binada çıkan yangın, paniğe sebep oldu. 1 saatte söndürülen alevler, bir katı kullanılmaz hale getirdi. 

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:43
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Bursa'da 3 katlı binada yangın 

Bursa'da 3 katlı binada yangın 
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Yangın, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi, Park Caddesi üzerinde hizmet veren İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. katından yükselen alevler, paniğe sebep oldu.

Alevleri fark eden personel dışarıya çıkarak İnegöl İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Yaklaşık 1 saatte söndürülen alevlerin ardından 3 katlı binanın ikinci katı kullanılamaz hale geldi. 

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (İHA)
 
                                         

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