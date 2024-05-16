Rusya, İngiliz askeri ataşesini istenmeyen adam ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Coghill'in sınır dışı edilmesinin Büyük Britanya'nın benzer bir eylemine "misilleme niteliğinde bir adım" olduğunu belirtti.

İngiltere, 8 Mayıs'ta Rus askeri ataşesi Albay Maxim Yelovik'in Londra'dan sınır dışı etmişti. İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, sınır dışı edilen ataşenin "beyan edilmemiş bir askeri istihbarat görevlisi" olduğunu ve sınır dışı edilmesinin "Rusya'nın İngiltere ve Avrupa'daki kötü niyetli faaliyetlerine" bir yanıt olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İngiliz tarafı "düşmanca ve asılsız" suçlamalarla hareket etmekle suçlanmış ve "Bunun elbette bir karşılığı olacaktır" denilmişti. Rus ataşesinin sınır dışı edilmesine ilişkin rapora dair yorum yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise Moskova'nın "yeterli yanıt" vereceğini ifade etmişti.