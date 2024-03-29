Bursa’da 4 katlı otelin kazan dairesinde patlama meydana geldi

Kaynak: DHA
Bursa’da 4 katlı otelin kazan dairesinde patlama meydana geldi
Bursa’da 4 katlı otelin kazan dairesinde patlama yaşandı. Yaşanan patlamada otel ile binanın altındaki Kızılay şubesinde hasar meydana geldi.

Lalaşahin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4 katlı bir otelin kazan dairesinde saat 07.00 sıralarında patlama meydana geldi. Kömür ile çalışan kazanda yaşanan patlama mahallede büyük paniğe neden oldu.

OTELİN BELLİ BİR KISMI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan patlamada, otelin hamamı, kazan dairesi ve binanın altında bulunan Kızılay şubesi kullanılamaz hale geldi.

Ekipler kazan dairesinde inceleme başlatırken patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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