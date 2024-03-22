Bursa’da 63 kaçak yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen kaçakların kaldığı 6 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, kimlikleri bulunmayan 63 kaçak yakalandı ve gözaltına alındı. 46 şahsın ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı, 17 kişinin de başka ile kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerinin bulunduğu belirlendi.

Kaçaklara ev kiralayan S.S., M.S.S., R.I. ve E.S. isimli kişiler de yakalanarak gözaltına alındı.