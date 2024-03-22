Bursa’da 63 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Bursa’da 63 kaçak yakalandı
Bursa’da, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 63 şahıs yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen kaçakların kaldığı 6 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, kimlikleri bulunmayan 63 kaçak yakalandı ve gözaltına alındı. 46 şahsın ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı, 17 kişinin de başka ile kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerinin bulunduğu belirlendi.
Kaçaklara ev kiralayan S.S., M.S.S., R.I. ve E.S. isimli kişiler de yakalanarak gözaltına alındı.

aw168308-01.jpg

aw168308-02.jpg

aw168308-03.jpg

aw168308-04.jpg

Son Haberler
Irak’ta deprem Gündem
Irak’ta deprem
Diyarbakır’da yağmur. Cami ve evleri su bastı Gündem
Diyarbakır’da yağmur. Cami ve evleri su bastı
Orhan Yıldırım'a ilk satış kendi editöründen geldi! 'İki gözüm önüme aksın haber benim değil' dedi Spor
Orhan Yıldırım'a ilk satış kendi editöründen geldi! 'İki gözüm önüme aksın haber benim değil' dedi
Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle başvurdu. Ölümcül hastalığa yakalandığını öğrendi Sağlık
Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle başvurdu. Ölümcül hastalığa yakalandığını öğrendi
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine bayram düzenlemesi Gündem
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine bayram düzenlemesi
İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş: Adana'yı ayağa kaldıracağım Gündem
İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş: Adana'yı ayağa kaldıracağım
Beşiktaş resmi imzayı açıkladı Spor
Beşiktaş resmi imzayı açıkladı