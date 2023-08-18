Bursa’da ahşap kapı fabrikasında korkutan yangın

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ahşap kapı üretimi yapan 3 katlı bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Bursa’da ahşap kapı fabrikasında korkutan yangın

İHA'nın haberine göre; yangın sırasında fabrikada patlamalar da yaşandı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangın 3’üncü Katta Başladı

Yangın, saat 21.45 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi’nde bulunan ahşap kapı üretimi yapan 3 katlı fabrikanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Üretim maddesinin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm katı sardı. Fabrika çalışanları tahliye edilirken, yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamalar Paniğe Neden Oldu

İtfaiye ekipleri, yangına hem fabrikanın içinden hem de dışarıdan müdahale etti. Yangın sırasında fabrikadaki elektrik trafosunda peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle çevrede paniğe neden olan yangını çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf edildi. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yangın Söndürüldü

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi. Fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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