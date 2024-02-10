Bursa'da alkollü kadın metroda tartışma çıkardı, genç kıza saldırdı

Kaynak: İHA
Bursa'da alkollü kadın metroda tartışma çıkardı, genç kıza saldırdı
Bursa'da alkollü olduğu belirtilen bir kadın, metroya bindiği sırada yolcularla tartışma çıkardı ve kendisini kayda alan bir genç kıza saldırdı

Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Paşaçiftliği Metro durağında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, alkollü olduğu belirtilen bir kadın metroya bindi. Kadın, vagon içinde bulunan diğer yolcularla sözlü tartışmaya girişti ve bu esnada kendisini video kaydına alan 18 yaşındaki bir genç kıza saldırdı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı ve sonrasında genç kız saldırgan kadından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından kadının kimliği tespit edildi ve daha önce cezaevi geçmişi olduğu belirlendi.

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