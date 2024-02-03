Bursa'da, çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak', 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla tehdit', 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'Yaralama', 'Başkasına ait banka ve kredi kartından yarar sağlama' gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Kentin farklı noktalarında ve araçlarda, 36 TİM ile 356 personelin görev aldığı operasyonlardaki aramalarda, 9 bin 675 kişinin UYAP sorgusu yapıldı, aranan 75 şüpheli yakalandı. Ekipler, aramalarda 3 gram metamfetamin, 1 kurusıkı tabancası ile 11 mermi ele geçirdi. Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye çıkarılacak.