Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Bursa’da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde meydana geldi. 3. Tabak Sokak'ta Yunus Erdel ve Atilla Hayrandere arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

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Çıkan kavgada Hayrandere, Erdel’i önce darp etti. Ardından silahı Erdel’e doğrultarak ateş etti.

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Silah sesini duyan çevredeki bekçiler sokağa gelerek Hayrandere’nin elinde bulunan silahı aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından ve başından yaralanan Yunus Erdel’i yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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