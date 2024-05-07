Fatih Terim'in yerine geçecek Türk hoca ortaya çıktı. Acun Ilıcalı aracı olacak

Yunan Süper Ligi'nde şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Panathinaikos'ta eleştiri oklarının hedefi Fatih Terim'e çevrilmişti. Büyük umutlarla takımın başına geçen tecrübeli hoca, özellikle AEK ve Aris mağlubiyetlerinin ardından iyice gözden düştü. Başkan Giannis Alafouzos'un desteğini de kaybeden, Fatih Terim ile yeni sezonda yola devam edilmeyeceği artık yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Panathinaikos'un yeni hoca arayışına geçtiği iddia edilirken, Yunan basınından çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı müzesine götürse bile Fatih Terim'le yollarını ayıracak. Brjfı ofödulduyd: Fatih Terim'in yerine gelecek yeni teknik direktör için yeniden Acun Ilıcalı'nın devreye girmesinin beklendiği öne sürüldü.

Panathinaikos'un özellikle İspanya ve Portekiz'de yeni teknik direktör arayışlarını sürdürdüğü fakat İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City Menajeri Erol Bulut'un da sürpriz bir şekilde gündeme geldiği aktarıldı.

Erol Bulut'un Yunanistan'daki futbol iklimine uzak olmadığı vurgulanan haberde tecrübeli teknik adamın Cardiff City'de Siopis ve Goutas ile Fenerbahçe ve Alanyaspor'da çalıştığı dönemlerde Tzavellas, Bakasetas ve Pelkas gibi Yunan oyuncularla çalışma konusunda tecrübesi olduğu hatırlatıldı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos arasındaki ikili ilişkilerin iyi olduğu vurgulanan haberde Ilıcalı'nın Erol Bulut için devreye girebileceği kaydedildi.

Erol Bulut'un yeni teknik direktör olarak belirlenmesi durumunda birçok önemli oyuncuyu Yunanistan'a getirebileceği iddia edildi. Haberde Erol Bulut'un Cardiff City'den öğrencileri Siopis ve Goutas'ın yanı sıra Ethan Horvath, McGinnis, Perry, Ryan Windle ile Callum Robinson'u transfer edebileceği kaydedildi.