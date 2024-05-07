Sadettin Saran Ali Koç'a rest çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran Ali Koç'a rest çekti
Sadettin Saran'dan başkan adaylığı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Saran, Ali Koç'un kararını cuma gününe kadar vermemesi durumunda adaylığını netleştireceğini açıkladı.

Sadettin Saran'dan bomba bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkan adaylığı ile ilgili açıklama yapan Saran'ın sözleri şu şekilde;

"Kamuoyuna duyuru;

Bilindiği üzere, Ekim ayından beri kulübümüze hizmet etmek için yoğun çalışma içinde olduğumuzu, başkanımız Ali Koç’un göreve devam etmemesi halinde bu kutsal göreve talip olduğumuzu bugüne kadar birçok defa farklı vesilelerle ifade etmiştik.

Ancak geldiğimiz noktada, seçime çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen, başkanımız sayın Ali Koç’un aday olup olmama konusunda ortaya hala bir irade koymaması, hazırlıklarımızı son derece zora sokmuş; bizleri bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır.

Özellikle futbol takımımızın aldığı kötü sonuçlarla, şampiyonluk şansımızın zora girmesinin kulübümüz içindeki akbaba kültürünü nasıl heveslendirdiği de dikkate alınırsa, sayın Başkanın devam edip etmemesi ile ilgili artık bir karar verme zorunluluğu daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

Değerli camiamıza, bugüne kadar maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan sayın başkanımıza, kamuoyuna, sözümüzün arkasında durma kararlılığımız nedeniyle bizlere korkak diyenlere bu vesileyle sesleniyoruz:

Sayın Başkanımız Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Durumu camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.''

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