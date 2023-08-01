Bursa'da dört fabrika alev alev yanıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mobilya Sanayi Bölgesi'nde bulunan ipek fabrikasında saat 15.30 civarında başlayan ve zamanla diğer 4 fabrikaya sıçrayan yangına müdahale devam ediyor. Cam, iplik ve metal fabrikalarına da yayılan yangında, 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangına müdahale için havadan 3 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 50’den fazla itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personel seferber edildi.

İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevre il ve ilçelerden takviye ekiplerin geldiği yangına havadan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri, Balıkesir'den gelen helikopter, Bursa İl Jandarma Komutanlığı helikopteri ve 2 uçak müdahale ediyor.

Yangında yoğun dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılırken, zaman zaman yangın alanında patlamalar yaşandığı bildiriliyor. Fabrika yangınında ortaya çıkan yoğun duman ilçenin birçok bölgesinde görülürken, ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.

"Yangın hızla büyüyor"

Olay yerine gelerek gazetecilere açıklamalarda bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Maalesef ki 110 dönüm üzerine kurulu, değişik fabrikalardan oluşan bir bölge burası ve yangın hızla büyüyor. İlk 6 dakika içerisinde itfaiye gerekli müdahaleye başlıyor. Bölgeye, Büyükşehir Belediyemizin imkanları dahilinde, Ormanın imkanları ve diğer orman teşkilatımızın imkanlarını seferber ettik. Şu an bölgede 50'ye yakın Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla müdahale ediyoruz. Ayrıca Ormanın arazözleri var ve ikisi Orman Genel Müdürlüğüne ait, biri de Jandarma Genel Komutanlığına ait 3 helikopterle bölgeye müdahale ediyoruz" dedi.

Yangının saat 15.30 civarında başladığını söyleyen Canbolat, "Bizi sevindiren durum, içeride çalışan insanların tamamının tahliye edilmiş olması ve içeride bir can kaybının olmaması. Sadece ilk müdahalede dumandan etkilenen iki arkadaşımız var. Onları da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumları da gayet iyi" diye konuştu.

"Köpüklü müdahale ekipmanı istedik"

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Canbolat, "Çevre illerden ayrıca 'kule' dedikleri köpüklü müdahale yapılabilecek ekipmanı da AFAD Başkanlığı üzerinden Büyükşehir Belediyelerinden istedik. Onlar da yola çıkıyor" dedi.