Bursa’da erkek cesedi bulundu

Bursa’da Kırcal sokakta erkek cesedi bulundu. Murat Tok’a ait olduğu belirlenen ceset incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa’da erkek cesedi bulundu

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal sokak üzerinde gece saat 01.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Tok (43) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Tok’un cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturmalarına devam ediyor. (İHA)

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