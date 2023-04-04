﻿Hastaya bilinci açıkken beyin tümörü ameliyatı yapıldı

DHA’da yer alan habere göre, Bursa’da yaşayan İsmail Subaşı’na, 2019 yılında beyin tümörü teşhisi konuldu. Yapılan beyin tümörü ameliyatının ardından sağlığına kavuşan Subaşı, hastalığı tekrar nüksedince ilk ameliyatını gerçekleştiren Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Beyin Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Ali Ekici’ye başvurdu. Prof. Dr. Ekici tarafından yapılan tetkiklerde, tümörün tehlikeli bir bölgede bulunduğu ve ameliyat sonrası felç olma riski olduğu, Subaşı ve ailesiyle paylaşıldı. Ailenin ve kendisinin onay vermesi ile Subaşı’na, Türkiye’de sayılı hastanede uygulanan uyanık kraniotomi (uyanık beyin ameliyatı) tekniği ile bilinci açık bir şekilde ameliyat yapıldı. Başarıyla geçen operasyon sonucu Subaşı, sağlığına kavuştu.

'FELÇ OLMA RİSKİ VARDI'

Hasta ile ameliyat sırasında konuşarak beyin tümörünü çıkarttıklarını belirten Prof. Dr. Ekici, “Bu ameliyatın özelliği, hastanın tümörü sağ beyin yarısında hareket merkezinin hemen dibindeydi. Motor lif dediğimiz hareket sağlayan lifler vücudun karşı tarafını çalıştırıyor. Amacımız, motor sağ merkeze zarar vermeden, tümörün tamamını ya da tamamına yakınını çıkartmaktı. Hastamızı 5 senedir takip ediyorduk. Tümörü küçük evreliydi. Fakat 5 yıllık zaman zarfında bu tümör karakter değiştirdi. Kontrast dediğimiz ilaç tutulumu ve tümör içerisinde nekroz adı verdiğimiz kistik alanlar oluştu. Bunu hasta yakınları ile paylaştık. Ameliyat kararını verirken, riskli bir alan olduğu için vücudunun felç olma riskini de ailesiyle paylaştık ve neticesinde ameliyat kararı verdik” dedi.

‘KİŞİYE ÖZEL İŞLEM YAPILDI’

Birçok hastanede bu ameliyatın yapılamadığını söyleyen Prof. Dr. Ekici, “Bu ameliyat için çok uyumlu anestezi ekibi de gerekiyor. Bu tek başına çok yetenekli olsanız da yapabileceğiniz bir iş değil. Hastayı uyutmadan ameliyatının gerçekleştirilebilmesi için ciddi bir ön hazırlık aşaması var. İnce kesit MR’lar dahil, navigasyon teknolojisinin hepsini kullandık. Her insanın yüz yapısı, damar yapısı, sinir yapısı farklı. Burada kişiye özel bir işlem yapıldı ve bu işlem sırasında hastayı herhangi bir riske atmadan hastayla konuşarak, kolunu ve bacağını hareket ettirmesini isteyerek tümörü çıkarttık” diye konuştu.

Kardeşinin, ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu söyleyen Şerafettin Subaşı ise yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

“Kardeşim 2019 yılında beyin tümörü ile ilgili bir rahatsızlık geçirmişti. O dönem Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Mehmet Ali Hocamızı bulduk. Orada beyin ameliyatını oldu. O ameliyat başarılı geçmişti. Bu hastalık, geçen süreçte tekrar nüksettiğinden dolayı tekrar ameliyata girme durumu oluştu. Hocamız Mehmet Ali Bey, bu sefer Şehir Hastanesi’nde idi. Tekrar kardeşimle ilgilendi. Ameliyatını o gerçekleştirdi. Kardeşim başarılı bir şekilde ameliyatı atlattı. Hocamızdan tekrar Allah razı olsun. Ben kardeşim adına ve ailemiz adına çok memnunum.”