Bursa’da feci kaza, otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 yaralı

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. (72) idaresindeki otomobil N.N. idaresindeki 34 BL 836 plakalı tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan Bahri Y. (62) otomobilde sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar ambulanslar ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)