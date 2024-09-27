Bursa'da gözleri görmeden usta sanatçılar yetiştiriyor

Kaynak: İHA
Bursa'da gözleri görmeden usta sanatçılar yetiştiriyor

Osmangazi Belediyesi açtığı engelsiz ritim atölyesiyle özel gereksinimli öğrencilere ritim çalmayı öğretiyor. Kursta görme engelli ritim eğitmeni Enver Çavdar veriyor.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde açılan 'Engelsiz Ritim Atölyesi" ilk kursiyerlerini ağırladı. Ördekli Kültür Merkezi'nde açılan ve 6 hafta sürecek kurslarda engelli kursiyerler enstrüman ve perküsyon aletleriyle teknik ve doğaçlama çalışmalar yaparak ritim çalmayı öğrenecek.

Engelsiz Ritim Atölyesi'yle özel gereksinimli bireylerin, müziğin evrensel dili ile iletişim kurma, dinleme, dikkat toplama ve sosyal hayata katılımlarının artması amaçlanıyor.

Kurslara katılan öğrencilere ders veren görme engelli ritim eğitmeni Enver Çavdar, "Osmangazi'de yaşayan çok değerli insanlara ritim dersi vererek onlara balık yemeği değil balık tutmayı öğretmek istiyoruz. Onlar da neler yapabileceklerini ve nasıl yeteneklere sahip olduklarını bu kursta ortaya çıkartacak. Bu kursta güzel çalışmalar yapacağız, ileride Türkiye'nin sayılı ritimcileri bu kurslardan çıkacak. Bize bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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