Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yenişehir- Bursa karayolu Menteşe kavşağında meydana geldi. Ezgi Nilsu Güneş yönetimindeki 34 DLF 319 plakalı hafif ticari araç, Veli Ahmet Ayvaz'ın kullandığı 16 ZE 976 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Güneş yaralanırken, otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Hatice Ayvaz ise araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Ayvaz çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan hafif ticari aracın sürücüsü Ezgi Nilsu Güneş’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.