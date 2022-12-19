Hırsız girdiği minibüste mahsur kaldı 

İHA'nın haberine göre, olay, Orhaniye Mahallesi 1. Manolya Sokak'ta Sabri Çapraz'a ait 16 Y 3516 plakalı minibüste meydana geldi. Berat A. (22) adlı şahıs, hırsızlık için park halindeki minibüsün kapısını açıp aracın içine girdi. Aracın kapısını kapatan şüpheli, birkaç dakika sonra çıkmak için kapıyı açmak istedi.

Aracın arka ve yan kapıları kilitli olduğu için açamayan şüpheli, kapılara vurarak açmayı denedi. O sırada sesi duyup dışarıya çıkan sokak sakini Semiha Buyruk (80), araçtan seslerin geldiğini fark edip minibüse yaklaştı. Minibüs içindeki kişiye seslenen kadın, şüphelinin "içeride kaldım, kapıyı aç" demesi üzerine olayı komşularına söyledi.

Vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açarak şahsı yakaladılar. Berat A. gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisinin yakalanmasını sağlayan Semiha Buyruk olayı anlattı.

Sesi duyup dışarıya çıktığını söyleyen Buyruk, "Dışarıya çıktım sesler geliyordu. 'Sabri ne oldu' diye seslendim. 'Ben Sabri değilim, beni kapattılar, kapıyı aç' dedi. Ben de anahtarları isteyeyim dedim. Komşulara haber verdim. Gelin araçtan ses geliyor dedim. Sonunda yakaladım" dedi.

Berat A.'nın (22) ifadesinde, gece soğuk olmasından dolayı ısınmak için araca girdiğini, kilitli kaldığını söylediği öğrenildi.