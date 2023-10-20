Bursa'da iğrenç olay: Teknik direktör 15 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı

Bursa'da, İznikspor Teknik Direktörü M.Ş. (62), lise öğrencisi M.T.'ye (15) sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Bursa'da iğrenç olay: Teknik direktör 15 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde Süper Amatör Lig'de mücadele eden İznikspor'un teknik direktörü M.Ş., daha önceden tanıştığı M.T.'yi yolda görerek otomobiline bindirdi.

Bir müddet otomobille ilerleyen M.Ş., kırsal bir yerde aracı durdurarak, iddiaya göre; M.T.'den hoşlandığını söyledi.

Bu anları, cep telefonu ile kaydeden M.T., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine ilçede bir kafetarya da işleten M.Ş., dün gözaltına alındı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
Bağdat’taki ABD askeri üssüne roketli saldırı Dünya
Bağdat’taki ABD askeri üssüne roketli saldırı
Kırgızistan'da tarım fuarı düzenlendi Dünya
Kırgızistan'da tarım fuarı düzenlendi
'Sıfırı tüketti' diyerek açıkladı. Konyaspor'daki büyük sürprizi Recep Çınar ortaya çıkardı Spor
'Sıfırı tüketti' diyerek açıkladı. Konyaspor'daki büyük sürprizi Recep Çınar ortaya çıkardı
İşkence merkeziydi lüks otel oldu. Bir dönemin simgesiydi Gündem
İşkence merkeziydi lüks otel oldu. Bir dönemin simgesiydi
Bir meyve bin fayda. Yiyen hastalık yüzü görmüyor Sağlık
Bir meyve bin fayda. Yiyen hastalık yüzü görmüyor
Isparta'da gül çiçeği yeni alım fiyatı belli oldu Gündem
Isparta'da gül çiçeği yeni alım fiyatı belli oldu
Son anketin sonuçları Saray'da moralleri alt üst etti Siyaset
Son anketin sonuçları Saray'da moralleri alt üst etti