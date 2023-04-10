Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı   

Kaza, İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy'den İnegöl istikametine giden Cemal Arık Aktaş (28) yönetimindeki 16 J 2837 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Halil Çukadar (22) yönetimindeki 16 E 3295 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, 16 J 2837 plakalı otomobil parçalanarak hurdaya döndü. Kazada her eki aracın sürücüleri ile 16 J 2837 plakalı otomobildeki yolcu Serhat Gül (29) ile diğer araçtaki yolcu Murat Toka (28) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)