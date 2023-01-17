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Bursa'da işçi servisi ile TIR çarpıştı 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikası işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 22:35
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Bursa'da işçi servisi ile TIR çarpıştı 6 yaralı

Bursa'da işçi servisi ile TIR çarpıştı 6 yaralı
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(DHA) - Kaza, saat 19.00 sıralarında Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerindeki kavşaktan dönüş yapan Rusya uyruklu Adilek Amirkhaanov (52) yönetimindeki 61 ADK 901 plakalı TIR'a, ara sokaktan çıkış yapan, mobilya fabrikası işçilerinin taşındığı Ahmet Durmuş (53) yönetimindeki 16 S 6388 plakalı servis minibüsü çarptı.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan işçiler Seyful İbrahim (26), Eren Aksoy (33), Hasan Sarıbaş (27) ve İsmail Kasım (44) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan minibüs sürücüsü Ahmet Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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