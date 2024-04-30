Yargıtay Başkanlık Seçimleri 6 Mayıs’a ertelendi. Düğüm çözülemiyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle yapılan başkanlık seçimlerinin 30. tur oylamasında da hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamadı. Bunun üzerine, başkanlık seçimlerinin 31’inci turu 6 Mayıs’a ertelendi.

Son oylamada Ömer Kerkez 145, Muhsin Şentürk ise 102 oy aldı.

DÜĞÜM ÇÖZÜLEMİYOR

24 Mart 2020 tarihinde Yargıtay Başkanı olarak seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu ve bunun üzerine Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını seçmek için 25 Mart Pazartesi günü Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk 29 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı ve bu yüzden seçimin 30’uncu turu yapıldı. Oylama sonucunda, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 145, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 102 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 15 boş oy kullanıldı, 57 oy da geçersiz sayıldı.

30 tur boyunca salt çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle, 31. tur oylamasına 6 Mayıs'ta devam edilmesine karar verildi.