Bursa’da kan donduran olay. Babası ile kavga edip tüm ailesini öldürdü

Kaynak: İHA
Bursa’da kan donduran olay. Babası ile kavga edip tüm ailesini öldürdü
Bursa’da bunalımda olan ve babasıyla tartışan A.Y., 7 yaşındaki oğlunun yanında annesini, babasını ve erkek kardeşini katletti.

Bursa’nın Osmangazi İlçesinde kan donduran olay gerçeleşti. İddiaya göre, eşinden ayrılıp bunalıma giren 30 yaşındaki A.Y., ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde babası ile tartışan A.Y. hemen evde bulunan tüfeğe sarıldı.

A.Y. bir anda ev halkıyla kavgaya tutuştu. Gözü dönen A.Y., önce babası Seyithan Y.’yi, ardından annesi Zozan Y.’yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y’yi tüfekle vurdu. Bu oaly sırasından şüpheli A.Y.’nin 7 yaşındaki oğlu da yanındaydı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Şüpheli olay yerinde kaçarken yakalandı.

Sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı.

Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Ailenin yakınları ve akrabaları ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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