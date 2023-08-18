Bursa'da kapı fabrikasında yangın

Bursa'da ahşap kapı fabrikasında yangın çıktı.

KAYNAK: AA
Bursa'da kapı fabrikasında yangın

Bursa'da ahşap kapı üretilen bir fabrikada çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi'ndeki iki katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İÇERİDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı müdahale sırasında fabrikadaki elektrik trafosunda zaman zaman patlama yaşanıyor.

Elektrik dağıtım firması ekipleri ise çevredeki elektrik akışını kesti. İçeride kimsenin bulunmadığı fabrikadan çıkan alevler, çevredeki birçok noktadan görülebiliyor.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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