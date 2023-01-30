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Kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına uçtu

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil, inşaat halindeki metro güzergahına düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 08:00
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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına uçtu

Kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına uçtu
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İHA’nın haberine göre, kaza merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 AOD 555 plakalı otomobil sürücüsü Semih Ünal, Sanayi Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken otomobilinin kontrolünü kaybetti.

Metro inşaatının bulunduğu bariyeri aşan otomobil yaklaşık 3 metrelik çukura düştü. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, Ünal?ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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