Kontrolden çıkan otomobil metro raylarına girdi

İHA

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil metro bariyerlerine girdi. Gerçekleşen kazadan ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Merkez Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Fatih Ş. otomobiliyle seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan otomobil bariyerli aşarak metro güzergahına girdi.

Metrelerce rayların ortasında sürüklenen otomobili gören çevredekiler şaşkınlık yaşarken, durum 112 ekiplerine bildirirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise otomobil sürücüsünü kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.