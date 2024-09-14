Bursa'da motosikleti durdurulan şüpheli polis memurunu vurdu

Edinilen bilgiye göre, Karacabey İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli hareketleri üzerine takibe alınan Ahmet D.'nin (34) kullandığı 16 ARG 421 plakalı motosiklet, Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında durduruldu.

Polislerden yaya olarak kaçmak isteyen Ahmet D., yanındaki silahını ateşledi. Olayda polis memuru Murat Can Güleç (32) bacağından vurularak yaralandı. Kaçmaya devam eden şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaralı polis memuru Murat Can Güleç ise, Karacabey Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında polis ekipleri tarafından olay yerinde mermi çekirdeği arandı. Arama çalışmalarına Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin de katıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

