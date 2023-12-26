Bursa'da ölümüne yolculuk kameraya yansıdı

Kaynak: İHA
Bursa'da ölümüne yolculuk kameraya yansıdı
Bursa'da bir kişi, arabanın kaputunda anayolda dakikalarca yolculuk etti. Araçtakiler o anları cep telefonları ile kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Bursa'da bir kişi, arkadaşının kaputun üzerine çıktığını görünce hızla gaza basarak aracını sürmeye başladı.

Anayola çıkan sürücü, arkadaşının 'dur' demesine aldırış etmeden aracını sağa sola savurarak kullandı.

Ölümle adeta dans eden arkadaş grubu, anayolda dakikalarca bu şekilde ilerlerken, araçta bulunan diğer arkadaşları ise bu anları cep telefonlarıyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Gençlerin eğlence anlayışını görenler bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazıları ise olaya akıl sır erdiremedi.

aw106336-01-001.jpg

aw106336-02-001.jpg

aw106336-03-001.jpg

Son Haberler
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi Spor
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış Gündem
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış
Ege Denizi’nde deprem Gündem
Ege Denizi’nde deprem
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama Spor
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Gündem
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu Gündem
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu
Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler?