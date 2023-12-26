Bursa'da ölümüne yolculuk kameraya yansıdı

Bursa'da bir kişi, arkadaşının kaputun üzerine çıktığını görünce hızla gaza basarak aracını sürmeye başladı.

Anayola çıkan sürücü, arkadaşının 'dur' demesine aldırış etmeden aracını sağa sola savurarak kullandı.

Ölümle adeta dans eden arkadaş grubu, anayolda dakikalarca bu şekilde ilerlerken, araçta bulunan diğer arkadaşları ise bu anları cep telefonlarıyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Gençlerin eğlence anlayışını görenler bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazıları ise olaya akıl sır erdiremedi.