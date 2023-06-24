Bursa'da otoyolda 4 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bursa yönüne seyreden Ahmet Çağrı K. (36) idaresindeki 34 KZC 05 plakalı otomobil, Orhangazi ilçesi sınırları içindeki Gedelek Viyadüğü yakınında aynı yönde giden Gürol T'nin (50) kullandığı 34 TS 1210 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile Gürol T'nin çocukları D.T. (10) ve D.T. (17), Orhangazi ve Gemlik'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza, otoyolda seyreden başka bir otomobildeki araç kamerasınca kaydedildi. İki araçtan birinin, diğerine çarpmasıyla yaşanan panik anları görüntülerde yer aldı.

Bu arada, kaza nedeniyle yolda araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.