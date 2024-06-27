Bursa’da para için husumetlisini başından vuran şüpheli tutuklandı

Olay, dün Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Caner Y. adlı şahsın kamyonetine binmek üzereyken silahlı saldırıya uğramasıyla gerçekleşti. Kanlar içinde kalan Caner Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde ve çevresinde inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçerek şüphelinin kimliğini belirledi. Evren A. isimli şüpheli, Acemler’de gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Evren A.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
Şahıslar arasında yaşanan husumetin araç alım satımından kaynaklandığı belirtilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.