Bursa’da para için husumetlisini başından vuran şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Bursa’da para için husumetlisini başından vuran şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde araç alım satımından kaynaklanan 400 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, 30 yaşındaki bir şahıs tabancayla başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, dün Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Caner Y. adlı şahsın kamyonetine binmek üzereyken silahlı saldırıya uğramasıyla gerçekleşti. Kanlar içinde kalan Caner Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve çevresinde inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçerek şüphelinin kimliğini belirledi. Evren A. isimli şüpheli, Acemler’de gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Evren A.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Şahıslar arasında yaşanan husumetin araç alım satımından kaynaklandığı belirtilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

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