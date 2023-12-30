Bursa’da plastik toplama fabrikasında korkutan yangın

Yangın, Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik toplama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 17 sularında çıkna yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar alevkere teslim olan fabrikayı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu konrtol altına alınan yangın, yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın sonunda yanın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmalarına başlandı.

Polis olayla alakalı inceleme başlattı.