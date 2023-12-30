Bursa’da plastik toplama fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İHA
Bursa’da plastik toplama fabrikasında korkutan yangın
Bursa’da plastik toplama fabrikasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın, Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik toplama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 17 sularında çıkna yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar alevkere teslim olan fabrikayı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu konrtol altına alınan yangın, yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın sonunda yanın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmalarına başlandı.

Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

aw109812-02.jpg

aw109812-04.jpg

aw109812-06.jpg

aw109812-11.jpg

aw109812-10.jpg

aw109812-01.jpg

aw109812-05.jpg

aw109812-07.jpg

İlgili Haberler
Küçükçekmece’de infilak eden trafo cayır cayır yandı
Küçükçekmece’de infilak eden trafo cayır cayır yandı
Son Haberler
Fenerbahçe ve Galatasaraylıların çok seveceği Beşiktaşlıların alkışlayacağı karikatür. Emre Ulaş Arapları çatlatacak karikatürü çizdi Karikatür
Fenerbahçe ve Galatasaraylıların çok seveceği Beşiktaşlıların alkışlayacağı karikatür. Emre Ulaş Arapları çatlatacak karikatürü çizdi
Kars’ta kuşların dansı izleyenleri hayran bıraktı Yaşam
Kars’ta kuşların dansı izleyenleri hayran bıraktı
Galatasaray Araplarla karşı karşıya geldi. Yapılan teklifi İtalyanlar duyurdu Spor
Galatasaray Araplarla karşı karşıya geldi. Yapılan teklifi İtalyanlar duyurdu
Küçükçekmece’de infilak eden trafo cayır cayır yandı Gündem
Küçükçekmece’de infilak eden trafo cayır cayır yandı
İzmir’de yürüyen merdiven faciası. 5 yaralı Gündem
İzmir’de yürüyen merdiven faciası. 5 yaralı
Hulki Cevizoğlu AKP Milletvekili olunca hızlı dönüş yaşadı. 'Atatürk tişörtü için milleti ayağa kaldırmanın anlamı var mı?' Gündem
Hulki Cevizoğlu AKP Milletvekili olunca hızlı dönüş yaşadı. 'Atatürk tişörtü için milleti ayağa kaldırmanın anlamı var mı?'