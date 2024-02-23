Bursa'da sahte alkol üretenlere yönelik operasyon yapıldı

Kaynak: İHA
Bursa'da sahte alkol üretenlere yönelik operasyon yapıldı
Bursa’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte alkol imalatını yapıp ticaretini gerçekleştiren şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa genelinde sahte alkollü içki imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şahıslara yapılan teknik ve fiziki çalışma çerçevesinde, bin 999 litre etil alkol, 604 adet alkol kit, 180 adet sahte TAPDK bandrolü, 190 adet sahte yabancı bandrol, 180 adet boş alkol şişesi, 105 adet kullanılmış şişe kapağı, 486 adet şişe etiketi, 435 adet kapak kapüşonu, 37 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 adet alkolmetre cihazı ele geçirildi. U.K ve N.A isimli şahıslar gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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