Sarıkamış şehitleri için anma töreni yapıldı

Gürsu Belediyesi’nce, Ericekköyü Mahalle meydanından başlayan ve Adrenalin Park’a kadar düzenlenen yürüyüşle, Sarıkamış Destanı’nı yazan 90 bin şehit anıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 108’inci yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, Ericekköyü Mahallesi’nden başlayarak Gürsu Adrenalin Park’ta son buldu.