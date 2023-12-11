Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü

Bursa’da yaşayan Sinan Şap (33) aralarında husumet bulunan kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

KAYNAK: DHA
Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü

Bursa'nın Umurbey Mahallesi'nde saat 18:00 saatlerinde gerçekleşen olayda, çiftçilik işiyle uğraşan Sinan Şap ile henüz adı öğrenilemeyen husumetlisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bu sırada şüphelinin tabancasından çıkan kurşun Sinan Şap’a isabet etti. Şap, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Sinan Şap’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şap’ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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