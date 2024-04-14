Bursa’da silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa’da silahlı kavga: 2 yaralı
Bursa’da bir eğlence mekanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde bir eğlence merkezinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 30 yaşındaki Y.A., kız arkadaşı 18 yaşındaki S.E. ve S.H.’yi eğlence merkezinde gördü. Şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Y.A yanında taşıdığı tabancayla ateş edince kurşun, yerden sekti ve yemek yiyen bir kişinin bacağına isabet etti. Bu esnada silahı bırakan Y.A., S.H. ile bıçaklı kavgaya tutuştu. Kavga sonucunda Y.A, S.H.’yi bıçakla yaralarken, bekçiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Çevrede bulunan şahısların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı hastaneye sevk edilirken, Y.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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