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Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'da arkadaşlarıyla gezen bir kişi bir grupla sözlü tartışma yaşadı. Tartışmadan kısa süre sonra şüpheli tabancayla tartıştığı şahsı bacağından vurarak ağır yaraladı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 07:59
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Bursa'da silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Çarşamba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Darmstad Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla turlayan Ömer El Kadri, yol üzerinde bir grup kişilerle karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kimliği henüz öğrenilemeyen şüphelilerinden biri yanında taşıdığı tabancayla Ömer El Kadri’yi sağ bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan Ömer El Kadri’nin yardımına arkadaşları koşarken, saldırgan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralının arkadaşları ise durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri ise yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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