Bir gizemli hastalık daha ortaya çıktı. Hızlıca yayılıyor

Korona virüsten sonra herkes bulaşıcı hastalıklardan daha da çok korkmaya başladı. Nijerya’da Zamfara’ya bağlı Maradun bölgesinde gizemli bir hastalık ortaya çıktı.

Hastalığa bir türlü teşhis konulamadı. Ayrıca hastalığın eyaletin Shinkafi ve Gusau bölgelerine de yayıldığı öğrenildi.

Toplam vaka sayısının 505 olduğu ve 13 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Aralarında çocuklarından olduğu bildirildi.

Yetkililer ise bir uzaman ekibin hastalığın nedenini araştırmak için gönderildiğini duyurdu. Hastalığın yayılmaması için yardım istenildi.

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Nijerya’nın Kano ve Sokoto eyaletlerinde de Nisan ayında “teşhis konulamayan hastalık” nedeniyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.