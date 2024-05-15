Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Bürokratik vesayete izin vermeyeceğiz

Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabı soruluyor." ifadelerini kullandı. Kongre süreci hakkında konuşan Erdoğan, "Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız; yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"BÜROKRATİK VESAYETE İZİN VERMEYİZ"

Son dönemde gündeme gelen tüm hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ediyoruz. Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabı soruluyor. Ülke ve millete karşı vazifesini yapmamasının hiçbir bahanesi olamaz.

Bize süre biçenler oldu, bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Korkanlar, ürkenler hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yoklar, unutulup gittiler. Biz buradayız. Dimdik sapasağlam ayaktayız. Dava burada, yarın da burada olacak. Mevla ömür, milletimiz de yetki verdikçe burada olmaya devam edeceğiz.

"KUTUPLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendisiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’de siyasetin bir yumuşamaya ihtiyacı var ve biz bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz hiçbir zaman kutuplaşmanın tarafı olmadık.” ifadelerini kaydetti ve hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamını kucakladıklarını ifade etti.

"HER KAVGADAN GÜÇLENEREK ÇIKTIK"

AKP’nin kapısının, ilkeleri partiyle örtüşen herkese açık olduğunu ve siyaseten kin kavramını asla kabul etmediklerini söyleyen Erdoğan, “İhanete varmayan her dostluk bizim için bakidir. Yeter ki samimiyet, ülkeye hizmet derdi olsun. Tabii siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar olduğunu Cumhur İttifakı surlarında delik açmaya çalışanların olduğunu biliyoruz.” açıklamasında bulundu ve “Daha önce de bunlarla karşılaştık. Hepsinden de güçlenerek çıktık.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan davası nedeni ile dün 3 polis müdürü gözaltına alınmış ve sonrasında görevlerinden açığa alınmışlardı. 3 Polis müdürünün evlerinde arama yapılmıştı. 3 polis müdürünün Kaplan davası kapsamında rüşvet alındığı iddia edildi.

Bu olaylar sonrasında dün gece saatlerinde MİT Müsteşarı İbrahim kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u Beştepe Sarayına çağırmış ve görüşme gerçekleştirmişti.

Bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da X sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak FETÖ taktikleri ile Cumhurbaşkanı, hükümet ve siyasilere oyun kurulmaya çalışıldığını açıklamıştı.