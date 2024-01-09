Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe. 269 obje ele geçirildi

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan Planlı İstihbarat Faaliyeti (PİF) kapsamında yapılan çalışmalarda İbrahim Y.’nin (41), Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi’nde bulunan bir evde sakladığı tarihi eser niteliği taşıyan eşyaları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Fiziki ve teknik takibin ardından jandarma ekipleri, müşteri gibi şüpheli İbrahim Y. ile iletişim kurdu. Aynı mahallede yaşayan Veysel G.’nin (41) de tarihi eser satışı yaptığını belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 2 şüphelinin ikamet ettiği eve operasyon gerçekleştirdi.

Şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İbrahim Y.’nin evinde gerçekleşen arama neticesinde Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 153 sikke ile aynı dönemlere ait 116 parça tarihi obje ele geçirildi. Veysel G.’nin evinde ise el dedektörü ile kurusıkı tabanca bulundu.