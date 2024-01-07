525 şahıs kaçakçılık suçundan dolayı gözaltına alındı

Kaynak: İHA
525 şahıs kaçakçılık suçundan dolayı gözaltına alındı
Bingöl’de 2023 yılında yapılan 482 operasyonda 525 şahıs kaçakçılık suçundan dolayı gözaltına alındı

Bingöl’de 2022 ve 2023 yılında yapılan kaçakçılık ile mücadele operasyonları sonuçları açıklandı. 2023 yılında yapılan 482 operasyon sonucunda 2 bin 241 paket kaçak sigara, 66 tarihi eser, 44 kaçak telefon, 522 sikke ele geçirildi.

Operasyonların sonucunda 525 şahıs gözaltına alınırken 45 şahıs ise tutuklandı.

2022 yılın ait verilerde ise şu tablo ile karşılaşıldı:

2022 yılında 358 operasyon yapıldı.

6 bin 443 paket kaçak sigara, 192 adet puro, 27 adet sikke, 5 adet silah ve 49 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

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