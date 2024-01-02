Yalova’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Edinilen bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Armutlu'da M.M’nin konutunda tarihi eser olduğu ihbarı aldı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli şahsa ait 2 adreste arama yapıldı. Aramada, Türkiye’ye Suriye’den kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 88 santimetre ve 75 santimetre ebadında Roma döneminden kalma “taş mozaik tablo” ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M. isimli şüpheliye adli ve idari işlemler uygulandı. Yalova Emniyeti’nin açıklamasında, “Ülkemizin kültür miraslarının korunması ile halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için suç ve suçlulara yönelik çalışmalarımız aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir” ifadeleri kullanıldı.