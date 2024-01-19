Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı
Isparta’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satmak üzere Antalya’dan Isparta’ya gelecek 2 kişinin haberini almaları üzerine harekete geçti.

Isparta’nın Gönen ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde tarihi eser kaçakçılık yaptığı tespit edilen K.T.A (38) ve M.N (36) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 49 adet sikke, 3 gram esrar, 3 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 2 şahıs hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatılarak, ele geçirilen 49 tarihi esere yetkililerce el konuldu.

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