Bursa’da tek katlı evde yangın çıktı

Kaynak: DHA
Bursa’da tek katlı evde yangın çıktı
Bursa’da tek katlı evde yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kayseri’nin Karacabey ilçesi Çavuş Mahallesi'nde, Mustafa T.'ye ait evde, gece yarısı yangın çıktı.Mustafa T. evin ısınması için sobayı yakarken, eşi Sema T. (49) soba yandıktan bir süre sonra bacadan alevler çıktığını gördü. Evdeki 4 kişi evden dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği yangın söndürme tankeriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı.

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YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını 2 saatte kontrol altına alırken ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan Sema T. ile eve misafir olarak gelen Halil Y. (53) tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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